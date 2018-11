Sequestro della Aquarius, Salvini: "Ho fatto bene a bloccare le navi delle Ong"

"Ho fatto bene a bloccare le navi delle ONG, ho fermato non solo il traffico di immigrati ma da quanto emerge anche quello di rifiuti. #portichiusi". Lo dice il

ministro dell'Interno Matteo Salvini, dopo la notizia del sequestro della nave Ong Aquarius, attualmente al porto di Marsiglia.

La nave è stata sequestrata perché rifiuti pericolosi a rischio infettivo, sanitari e non, sarebbero stati scaricati in maniera indifferenziata nei porti italiani come se fossero rifiuti urbani.

Sotto accusa la Ong Medici Senza Frontiere e due agenti marittimi che ha fatto scattare il sequestro preventivo della nave e di 460 mila euro.

L’indagine di Guardia di Finanza e Polizia, coordinata dalla Procura di Catania, avrebbe accertato uno smaltimento illecito in 44 occasioni per un totale di 24 mila chili di rifiuti.

L’accusa riguarda anche la Vos Prudence, la nave utilizzata dalla Ong tra marzo 2017 a luglio 2017.

© Riproduzione riservata