Di Maio in Sicilia: "Nessun rimpasto di governo, mi fido ciecamente di Salvini"

Nessun rimpasto di governo e fiducia reciproca tra lui e Matteo Salvini. Luigi Di Maio ha risposto a tante domande durante la sua visita in Sicilia, dove ha incontrato diverse categorie di lavoratori e ha fatto tappa allo stabilimento Fincantieri di Palermo.

«Sono qui per dire una cosa importante a tutto il management di Fincantieri. Le aziende di Stato che hanno insediamenti produttivi al Sud, non hanno solo una funzione economica per il Paese ma anche sociale. È chiaro che gli investimenti di questi cantieri dovranno aumentare - ha spiegato il leader del M5s -. Non dico questo in contrapposizione ai manager di Fincantieri ma lo dico perché questo concetto è legato al nuovo corso delle aziende di Stato soprattutto nelle aree con la più alta disoccupazione del Paese».

«Su reddito di cittadinanza e riforma Fornero a quota 100 non è ipotizzabile alcuna riduzione della platea», dice Di Maio ai cronisti rispondendo sulle eventuali modifiche alla manovra richieste da Bruxelles. «C'è la legge di bilancio, chiaro che stiamo portando avanti il progetto di creare le carte di credito, che funzioneranno come le normali carte, per 5-6 milioni di italiani: lo devono sapere il reddito di cittadinanza sta per arrivare».

Il vice premier allontana anche l'ipotesi rimpasto nonostante le difficoltà interne alla maggioranza sulla manovra bocciata da Bruxelles e su altri dossier: «Mai parlato, né affrontato il tema di un rimpasto di governo, parlare di poltrone in questa fase è surreale». Di Maio blinda il ministro Savona: «Savona è fondamentale per il governo, questa squadra deve continuare ad andare avanti cosi».

Saldi i rapporti con il leader della Lega, Matteo Salvini: «Ci fidiamo ciecamente l’uno dell’altro, lavoriamo fianco a fianco: poi c'è sempre questo racconto che lui fa le cose per fregare me e io per parare le sue fregature. Ma non è cosi. Ci sentiamo dieci volte al giorno, non ho motivo di dubitare di lui».

«Dall'incontro di questa sera tra il premier Conte e Junker ci aspettiamo tanto - prosegue -. Aumentiamo pure i tagli agli sprechi, riorganizziamo i beni pubblici, siamo disponibili anche a ragionare sulla dismissione di alcuni asset strategici. Ma deve essere chiaro: siamo arrivati per cambiare tutto».

