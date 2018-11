Da Castrovillari alle Primarie del Pd: Maria Saladino candidata alla segreteria

C'è anche Maria Saladino tra i candidati alla guida della segreteria del Pd. La 36enne di Castrovillari è l'unica donna in corsa e sfiderà Nicola Zingaretti, Marco Minniti, Maurizio Martina, Cesare Damiano, Francesco Boccia e Dario Corallo. Matteo Richetti, ottavo candidato ha invece scelto di fare un passo indietro e sosterrà il segretario uscente Martina

Iscritta al Partito democratico dal 2014, Maria Saladino è già stata candidata alle ultime elezioni europee nel Collegio Italia Meridionale, contribuendo con circa 26mila preferenze al 41% totale ottenuto dal Pd, «grazie ad una rete di giovani che sfidarono, già all'epoca, la difficoltà di trovare spazio per dichiarare la necessità di rinnovamento e cambiamento all’interno del partito».

«Sono consapevole però che la democrazia va accettata in tutte le sue componenti anche nelle difficoltà di attuazione - prosegue la candidata in una nota -. Da iscritta, non mi dichiaro né delusa né arrabbiata, convinta di restare nel progetto Pd vivendolo e offrendo tutta la mia determinazione, rimanendo al mio posto, anzi trovando il coraggio di essere in prima fila con convinzione, coraggio e fermezza».

