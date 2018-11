Regionali in Calabria, Forza Italia: sostegno unanime ad Occhiuto

«Un ambizioso programma di rinascita della Calabria imperniato sull'ambiente, sull'economia della conoscenza e sull'innovazione. A questo ambizioso obiettivo sta lavorando il Coordinamento regionale di Forza Italia dopo l’indicazione di Mario Occhiuto, sindaco di Cosenza, a candidato alla Presidenza della Regione». Lo afferma lo stesso Coordinamento in una nota, «ribadendo - si aggiunge - le motivazioni che hanno portato alla candidatura di Mario Occhiuto».

«Il Coordinamento regionale, che è formato dai più alti vertici istituzionali del partito, sei parlamentari (tra cui i vicepresidenti dei gruppi alla Camera e al Senato) e cinque consiglieri regionali - é detto ancora nella nota - si è espresso all’unanimità, riconoscendo nel Sindaco di Cosenza la personalità in grado di guidare una fase di grande trasformazione della nostra Regione. La candidatura di Mario Occhiuto sarà naturalmente condivisa con i vertici nazionali del

partito e proposta ai tavoli del centrodestra, anche sulla base di un largo accordo che si sta definendo in vista delle imminenti elezioni regionali in sei Regioni».

Proprio oggi, l'ex senatore Piero Aiello aveva detto di essere interessato alla corsa per governatore della Calabria.

© Riproduzione riservata