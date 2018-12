Reddito di cittadinanza, Di Maio: "Arriva così come è partito, non tradiremo gli italiani"

«Ogni giorno ci sono nuove ipotesi sul reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza come è partito così arriva». Così il vicepremier Di Maio incontrando la stampa nel trevigiano. «È una misura - ha proseguito - che arriverà alle persone che vorranno mettersi in gioco per trovare lavoro e noi, come Stato, gli proporremo un lavoro e se non lo accetteranno perderanno il reddito».

«È una misura di politiche attive del lavoro - ha spiegato ancora Di Maio - che tra l’altro darà sgravi alle imprese che assumeranno dalla platea del reddito di

cittadinanza. Se un’impresa assume chi prende il reddito avrà uno sgravio fiscale pari al reddito di cittadinanza che prendeva quella persona».

«Non dobbiamo aggrapparci ai numerini. L'economia si è fermata perché l’ultimo governo del Pd ha fatto una manovra insipida che non aveva alcun investimento, noi mettiamo 37 miliardi, i soldi ci sono per far ripartire l'economia - dice il vicepremier - È proprio perché in questi anni si tagliava dai servizi essenziali che si fermava l’economia, la gente si è impoverita e gli imprenditori hanno avuto sempre meno certezze».

«Per fare ripartire l’economia deve ripartire la domanda interna. Noi con la manovra facciamo ripartire l’economia, questo deve essere chiaro all’Unione Europea e ai cittadini italiani. Nella trattativa con l'Ue non si chiede al Governo di tradire gli italiani possiamo trovare tutti i punti di caduta. Noi non tradiremo i cittadini italiani», conclude Di Maio.

