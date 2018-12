Il padre di Di Maio si scusa su Facebook: "Mio figlio non sapeva"

«Ho sbagliato a prendere lavoratori in nero, ma l’ho fatto perché in quel momento non trovavo altre soluzioni a una situazione difficile ha detto Antonio Di Maio in un video su Facebook, sottolineando di prendersi «tutte le responsabilità, e di essere pronto a rispondere dei miei errori ma dovete lasciar stare la mia famiglia».

«Essere un piccolo imprenditore non è facile soprattutto quando le commesse non vengono pagate. Quando c'è crisi e a volte si ha paura di non poter andare avanti».

Il padre del vicepremier ha anche detto che il figlio "non sapeva".

