Minniti vicino al ritiro dal congresso Pd, i renziani virano su Guerini

Dopo una riflessione sofferta, al fine di agevolare il percorso congressuale del Pd e con l'unico intento di favorire l'elezione di un segretario autorevole, Marco Minniti sarebbe orientato a ritirare la propria candidatura. Lo riferiscono fonti parlamentari del Pd.

Con l'addio dell'ex ministro dell'Interno alle primarie del Pd (questo è l'orientamento che l'ex ministro avrebbe maturato dopo la riflessione di oggi) per i renziani si pone la questione di come affrontare il congresso. L'orientamento sarebbe quello di avere un candidato alle primarie e in pole c'è il nome di Lorenzo Guerini. In alternativa, potrebbe essere della partita Ettore Rosato.

In forte calo, invece, le quotazioni di Teresa Bellanova.

