Fiducia sulla Manovra e stralcio delle cartelle per chi è in difficoltà economiche

Sono ore cruciali per la "Manovra del popolo" messa a punto dal governo gialloverde. Al Senato l'esecutivo ha posto la fiducia sul maxiemendamento alla Manovra come annunciato dal ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro. Le opposizioni hanno protestato veementemente e la seduta è stata sospesa.

E se da un lato il testo del maxiemendamento alla legge di bilancio è stato bollinato dalla Ragioneria dello Stato, dall'altro si allungano i tempi per il varo della manovra alla Camera dopo l'ok del Senato. Secondo quanto si apprende da fonti di Montecitorio, infatti, la legge di bilancio sarà all'esame della commissione anche il 27 dicembre per approdare in aula il 28 ed essere varata entro sabato 29.

Saldo e stralcio per chi è in difficoltà - Arriva il saldo e stralcio delle cartelle tra 2000 e 2017 per chi è "difficoltà economica" con Isee entro 20 mila euro. Lo si legge nel maxiemendamento, che prevede l'estinzione dei debiti per omessi versamenti di tasse e contributi pagando il 16% con Isee non superiore a 8.500 euro, il 20% con Isee fino a 12.500 euro e 35% con Isee fino a 20mila euro. Il debito può essere pagato senza sanzioni e interessi, in un'unica soluzione, entro il 30 novembre del 2019 oppure in 5 rate con importi diversi rispetto alla prima versione.

Gli sconti per l'acquisto dei seggiolini antiabbandono - Saranno estesi anche nel 2020 gli sconti con uno stanziamento di 1 milione di euro, analogo a quello introdotto per il 2019 nel corso dell'iter della manovra alla Camera. Lo prevede il maxiemendamento alla legge di bilancio bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato.

Tassazione 'modello Portogallo' - Per richiamare dall'estero chi è già in pensione e decide di spostare la sua residenza nel Sud Italia, nel maxiemendamento alla manovra trova posto la flat tax al 7% per i pensionati residenti all'estero da almeno 5 anni che scelgano di venire, o tornare, nei piccoli Paesi sotto i 20mila abitanti di Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise, Puglia. Le entrate sono destinate all'istituzione di poli universitari tecnico scientifici nel Mezzogiorno

Alla Rai 80 milioni in 2 anni - Un contributo di quaranta milioni all'anno nel biennio 2018-2019. Le risorse dovranno servire a rispettare gli obblighi del contratto di servizio, compresa la programmazione digitale.

L'Iva agevolata al 4% per cracker e fette biscottate - Si applicherà anche a pane e cracker contenenti destrosio, saccarosio, grassi e oli alimentari industriali ammessi dalla legge, cereali interi o in granella e semi, semi oleosi, erbe aromatiche e spezie di uso comune. Lo prevede una norma inserita nel maxiemendamento alla manovra. Il testo prevede che non si rimborsano imposte già pagate né è consentita alcuna variazione prima dell'entrata in vigore della legge di bilancio fissata per il 1° gennaio 2019.

© Riproduzione riservata