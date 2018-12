Manovra, via libera definitivo dalla Camera: 313 voti a favore, 70 i contrari

Arriva l’atteso e sofferto via libera definitivo alla prima manovra gialloverde. A un soffio dall’esercizio provvisorio la Camera ha approvato, con 313 voti favorevoli e solo 70 contrari di Fi e Fdi, perché Pd e LeU non hanno partecipato, una legge di Bilancio corretta profondamente per venire incontro alla Ue e non incappare nella procedura di infrazione. Una manovra firmata immediatamente dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e che potrà così entrare in vigore, con sollievo di tutti, dal primo gennaio.

La riscrittura delle ultime settimane ha consentito di evitare di fatto un commissariamento «di 5-7 anni» e ha fermato la corsa dello spread, sottolinea il ministro dell’Economia Giovanni Tria, ammettendo che raggiungere il traguardo è costato «grande fatica». Ma si tratta di un risultato «voluto da tutti» e che non intacca i 'pilastri' del progetto del governo «scritto con il cuore», come dice Luigi Di Maio, e che, esulta il premier Giuseppe Conte, apre per l’Italia una «stagione di riscatto».

Peraltro, aggiunge Matteo Salvini, si rimettono «20 miliardi» nelle tasche degli italiani e sono quindi «ridicole» le

contestazioni delle opposizioni. A frenare i festeggiamenti arriva però, a pochi minuti dal voto del Parlamento, il monito di Pierre Moscovici: Bruxelles, ricorda via Twitter, vigilerà «attentamente» sulla «esecuzione» delle misure, adottate dopo «lunghe discussioni e momenti difficili».

Lo spettro della procedura, insomma, resta sempre dietro l’angolo. Anche perché ci sarà da fare i conti, come ammette Tria, con un contesto internazionale che «non si annuncia favorevole» e con impegni presi con Bruxelles non semplici da mantenere, dal maxipiano di privatizzazioni da un punto di Pil agli aumenti Iva da oltre 50 miliardi in due anni da sterilizzare.

E ancora prima saranno da concretizzare le promesse di bandiera di Lega e Movimento 5 Stelle, quota 100 per le pensioni e reddito e pensione di cittadinanza, ridimensionate nelle risorse ma non, ripetono come un mantra i due azioni di maggioranza, nella portata e nelle platee interessate. Il via libera alla manovra arriva comunque dopo che in Parlamento, e fuori, si è visto di tutto. Protese di Ncc, e dei tassisti, che hanno paralizzato Roma. Sindacati sul piede di guerra per il nuovo 'raffreddamento' delle pensioni.

Pd in manifestazione fuori da Montecitorio e Forza Italia pronta a sua volta alla piazza in 'gilet azzurri'. E poi in Aula urla, spintoni, faldoni per aria, offese, accuse reciproche. Scontri, sempre più accesi, tra gli ormai ex alleati Lega e Fi. E, da ultimo, l’incidente sul «clima da terrorismo mediatico e psicologico» denunciato sul blog delle Stelle che ha scatenato lo sdegno delle opposizioni e la 'bacchettata' del presidente della Camera, Roberto Fico.

«La democrazia non è sotto attacco: l'opposizione fa il suo lavoro», ha detto poco prima della rimozione del post dal sito ufficiale del Movimento. Più volte sollecitato dalle minoranze a essere «imparziale» e a fare rispettare le prerogative del Parlamento che non ha potuto, «prima volta nella storia», esaminare davvero la manovra, Fico ha difeso il suo ruolo, spiegando che certo, i tempi della discussione «dovevano essere più lunghi» ma non si potevano

ampliare, pena l’esercizio provvisorio.

Se il lavoro, a tratti estenuante, per portare a casa la manovra si è concluso a 24 ore dalla deadline del 31 dicembre, già da gennaio il governo dovrà comunque tornare a metterci mano. Intanto per sistemare il pasticcio dell’Ires sul no profit, sulla quale già è stata annunciata una retromarcia. E poi per rivedere qualche 'errore' o qualche 'dimenticanza'. Come quella - viene rubricato come tale - sul fronte della flat tax per gli autonomi. Varata con un 'buco' che permetterebbe lo sconto per un anno anche se si supera la soglia dei 65 mila euro.

© Riproduzione riservata