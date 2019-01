Autoprodurre cannabis per uso ricreativo non sarà più reato, presentato ddl in Senato

Autoprodurre cannabis a uso ricreativo non sarà più reato. Lo prevede un disegno di legge presentato a Palazzo Madama dal senatore del Movimento 5 Stelle, Matteo Mantero.

Secondo la proposta di legge - anticipata su facebook sotto il titolo «libera cannabis in libero Stato» - sarebbe permesso "coltivare fino a 3 piante femmine in casa propria o in forma associata - per un massimo di 30 soci - e di detenere fino a 15 grammi di sostanza presso il proprio domicilio e 5 grammi fuori».

La proposta Mantero prevede inoltre "di regolamentare il mercato della cannabis a basso contenuto di thc (la cosiddetta light) consentendo la vendita per uso alimentare e innalzando il contenuto di thc delle infiorescenze fino all’1%».

«Ho depositato in Senato- spiega ancora Mantero su Fb - un disegno di legge per la legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati attraverso il quale cercare di avviare al più presto una discussione in parlamento, non farlo sarebbe da irresponsabili».

© Riproduzione riservata