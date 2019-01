Sea Watch con 47 migranti a bordo verso la Sicilia, Salvini: "Ennesima provocazione"

"Ennesima provocazione in vista: dopo aver sostato per giorni in acque maltesi, la nave olandese Sea Watch 3 con 47 a bordo si sta dirigendo verso l’Italia. Ribadisco che la nostra linea non cambia, né cambierà. Nessuno sbarcherà in Italia. Pronti a mandare medicine, viveri e ciò che dovesse servire ma i porti italiani sono e resteranno chiusi". Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini.

Precedentemente, sempre su Twitter, il vice premier aveva ringraziato "i tanti immigrati regolari e perbene, che rispettano la storia e la cultura di questo Paese, che pagano le tasse, che mandano i figli a scuola, che fanno un lavoro onesto e che sono italiani quanto me. Chi accusa me o la Lega di 'razzismo' non ha capito nulla".

"Io voglio un Paese aperto per chi porta rispetto, cultura, valore e tradizioni. Ma chiuso per i trafficanti di uomini, di droga e di armi. Dico no all’apertura dei porti perché se cediamo un giorno, quello seguente siamo daccapo - ha aggiunto Salvini in un video allegato al tweet - e gli scafisti tornano a fare quattrini e le ong che non rispettano regole, ordini e leggi continuano ad aiutare i trafficanti di esseri umani. Stop".

Intanto, Sea Watch, in un tweet, ha informato di trovarsi "di fronte a un ciclone mediterraneo, un fenomeno meteorologico piuttosto raro con onde di 7 metri, pioggia e vento gelido"». Inoltre precisa che sta navigando "in questa tempesta e in cerca di riparo con a bordo 47 persone salvate sabato scorso".

«La nave Ong Sea Watch, che sta navigando verso la Sicilia, avrà da parte del governo italiano, qualora ne avesse bisogno, supporto medico e sanitario. Dopo di

che, invito a puntare la prua verso Marsiglia e far sbarcare le persone sul suolo francese, anziché aspettare inutilmente nelle acque italiane per giorni». Lo afferma il vicepremier e ministro Luigi Di Maio su Facebook, ricordando che «come stabilito a giugno 2018 nel consiglio europeo, le responsabilità dell’Europa sull'immigrazione sono condivise».

«Sul Mediterraneo non si affacciano solo l’Italia, la Grecia o la Spagna. Ma anche la Francia. E deve fare la sua parte», aggiunge Di Maio.

