Lega, Umberto Bossi ricoverato dopo una caduta

Umberto Bossi è ricoverato in ospedale a Varese in seguito a una caduta nella sua abitazione di Gemonio. E’ quanto riferiscono fonti del partito di via Bellerio.

Il fondatore della Lega, 77 anni, ha battuto la testa. E’ stato soccorso nel pomeriggio da un’ambulanza proveniente da Cittiglio, dove era stato portato l’11 marzo del 2004, quando fu colpito dall’ictus che lo paralizzato parzialmente. Il senatur è poi stato intubato e trasferito in elisoccorso a Varese.

