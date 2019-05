Caso Siri, Salvini allontana la crisi di governo: "Mi fido di Conte". Il premier: "La mia decisione è la più giusta"

«Non ho dubbi che la vicenda di Armando Siri sulla sua permanenza nel governo si risolverà nel modo in cui l’ho annunciata, nel senso che tutti potranno confidare nella soluzione che ho anticipato e non credo che possa essere messo in dubbio che questa sia la soluzione da perseguire». Lo afferma il premier Giuseppe Conte intervistato da Francesco Giorgino nell’ambito della tavola rotonda "Cooperazione e credito, crescita sostenibile del territorio", a San Giovanni Rotondo.

«Io non sono stato giudice nella vicenda Siri, ho semplicemente anticipato un percorso in cui ho ascoltato molto, soprattutto il diretto interessato - ha detto il premer -. Ho parlato molto con i colleghi di Siri, ho anticipato con trasparenza il percorso che avrei fatto e ho anticipato quella che mi sembra la decisione più giusta, per certi versi anche sofferta ma non è pensabile che l’azione di governo possa essere collegata alle tappe di una vicenda giudiziaria».

«Non mi riconoscono tanto nel professore. Continuo a riconoscermi nell’avvocato del popolo. L’avvocato deve ascoltare, e solo dopo aver ascoltato può offrire una soluzione. Io non sono stato giudice di questa vicenda. Ho ascoltato molto. Ho parlato molto anche con esponenti del suo partito. E ho anticipato il percorso che avrei fatto e con trasparenza l’ho annunciato. Una decisione sofferente ma coerente. È impensabile che l’azione di governo possa essere correlata con una vicenda giudiziaria», prosegue il presidente del Consiglio.

Le notizie che danno il Governo a un passo dalla crisi per la vicenda che vede coinvolto il sottosegretario Armando Siri sono «tutte false», assicura Conte e il leader della Lega, Matteo Salvini, esprime fiducia nel premier. «I giornali sono peggio di Topolino. Non c'è nessuna crisi di governo. Il governo va avanti, se ne facciano una ragione tutti quanti. A me interessa lavorare e finora abbiamo fatto fatti», dice ministro dell’Interno. Il 'caso' continua a tenere banco e a dividere M5s e Lega, ma oggi prevale la prudenza, e le rassicurazioni sul fatto che l’esecutivo andrà avanti.

Con il presidente del Consiglio che getta acqua sul fuoco e tenta di spazzar via le polemiche: «Non ci sarà alcuna conta in Consiglio dei ministri», scandisce da San Marco in Lamis, nel Foggiano, dove ha frequentato le scuole superiori. Il premier ha invitato i giornalisti a «non alimentare polemiche sterili», perchè «stiamo tutti lavorando, siamo tutti concentrati a lavorare. Siamo tutti determinati - prosegue - a portare avanti questa esperienza di governo, quindi non raccogliete false notizie, false dichiarazioni».

Ma Luigi Di Maio, sin dalla mattina, torna ad incalzare il titolare del Viminale: «Oggi non su uno, ma su quasi ogni giornale, c'è scritto che la Lega vuole staccare la spina al governo e ha pianificato di far saltare tutto dopo il voto. E tutto questo per cosa? Per una poltrona? Per non mollare un loro indagato per corruzione?», scrive su Facebook il vicepremier. Insomma, per Di Maio «si tratta semplicemente di smettere di fare le vittime e rimettersi a lavorare».

Quindi, assicura: «Il Movimento 5 stelle vuole che il governo vada avanti per altri 4 anni, rispettando i punti di un contratto che può cambiare davvero il Paese. Si chiama responsabilità. Quando ci prendiamo un impegno lo portiamo avanti». Salvini non cede alla polemica e, anzi, si affretta a ribadire la fiducia nel presidente Conte: «Mi fido di Conte. Andiamo avanti», dice. «L'ho detto e lo ripeto e lo ripeterò finchè campo: la mia parola vale più dei sondaggi, questo governo arriva fino in fondo perchè abbiamo un sacco di cose da fare».

