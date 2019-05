Lucano alla Sapienza accolto dagli applausi: "Costruire una società più umana"

È arrivato nella facoltà di Lettere della Sapienza Mimmo Lucano: centinaia di studenti lo hanno scortato da Piazzale Aldo Moro fino alla facoltà, al grido di 'Bella ciao' e 'Siamo tutti Mimmo Lucano'. "Stiamo arrivando al dipartimento, lì dove i fascisti di Forza Nuova volevano impedirgli di arrivare", ha detto al megafono una studentessa alla guida del corteo.

La nostra iniziativa" a Riace "ha riguardato un contesto particolare, le aree interne della Calabria che si sono spopolate. Questi che voglio contrastare la manifestazione dicevano che io sarei un sindaco che vuole riempire i borghi calabresi con coloni africani, che promuovo una sostituzione etnica. Non conoscono Riace, non conoscono i borghi calabresi. I migranti non hanno occupato nessuno spazio degli italiani". Lo ha detto il sindaco sospeso di Riace, Mimmo Lucano, parlando a piazzale Aldo Moro davanti a migliaia di studenti della Sapienza prima del suo intervento alla Facoltà di Lettere.

"Salvini è uno di quelli che ha creato un clima di odio e di divisioni". Lo ha detto il sindaco sospeso di Riace, Mimmo Lucano, parlando a piazzale Aldo Moro davanti a migliaia di studenti della Sapienza prima del suo intervento alla Facoltà di Lettere.

"Vogliamo riuscire a trasmettere altri messaggi per costruire una società più umana, di uguaglianza, libertà e democrazia, dove il popolo conta. Noi siamo l'onda rossa che contrasta l'onda nera che ci sta oscurando", ha aggiunto Lucano.

Un migliaio di studenti ha manifestato alla Sapienza contro Forza Nuova che nei giorni scorsi aveva annunciato un sit in, poi vietato dalla questura, contro l'intervento di Mimmo Lucano in programma nel pomeriggio presso la Facoltà di Lettere.

Il 'corteo antifascista' ha sfilato dentro al città universitaria prima di riuscire su piazzale Aldo Moro dove è presente un imponente presidio di polizia.

Un ragazzo è stato schiaffeggiato da un militante di Forza Nuova nei pressi dell’ingresso della biblioteca nazionale di Castro Pretorio. Il giovane, che stava uscendo dalla biblioteca, dopo uno scambio verbale è stato colpito con uno schiaffo. Le forze dell’ordine li hanno poi separati. I militanti di Forza Nuova si erano radunati davanti alla biblioteca per poi muoversi in direzione dell’Università la Sapienza per l’iniziativa di protesta contro il sindaco sospeso di Riace Mimmo Lucano.

© Riproduzione riservata