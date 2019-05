Anniversario della strage di Capaci, Salvini: "Sbaglia chi si divide sulla lotta alla mafia"

«Chi si divide sulla lotta alla mafia sbaglia, chiunque usi una giornata come quella di oggi per la sua piccola lotta politica fa un torto all’Italia, alla memoria di Giovanni Falcone, ai tanti poliziotti, magistrati e giornalisti caduti».

Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ospite di Radio anch’io su Radio Uno, commentando il fatto che alcuni esponenti delle istituzioni e associazioni note per l’impegno contro la mafia non partecipano alla cerimonia di questa mattina presso l’aula bunker dell’Ucciardone in polemica per la presenza del ministro Salvini.

«Se cè una cosa che dovrebbe unire è la lotta di tutti gli italiani contro camorra, mafia e 'ndrangheta - ha affermato il ministro - Stiamo assumendo uomini e donne per le agenzie dei bene confiscati alle mafie, stiamo restituendo centinaia ai comuni e ai sindaci di ville, appartamenti negozi, aziende ristoranti Sequestrati alle mafie».

