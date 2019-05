Europee: affluenza del 16,68% alle 12, a Messina alle urne il 9,76%. Si vota fino alle 23

Alle elezioni Europee alle 12 (dato di 7867 comuni su 7915) ha votato il 16,68% degli aventi diritto (il dato precedente relativo a cinque anni fa era del 16,61%). Lo comunica il sito del ministero dell’Interno. Si vota fino alle 23

A Messina il rilevamento dell’affluenza dei votanti per le elezioni Europee 2019 effettuato alle ore 12 ha registrato 19.105 votanti, pari ad una percentuale del 9,76. Alle Europee del 2014 allo stesso orario i votanti furono 19.360 con una percentuale del 9,85. Alle Europee del 2009 la percentuale fu del 17,63 con 35.175 votanti; alle Europee del 2004, 23,37 per cento con 47 mila 151 votanti. Alle Europee del 1999 nei seggi comunali di Messina si registrò una percentuale conclusiva del 61,94. Alla chiusura delle votazioni per le Europee del 1994 (si votava anche per le Amministrative) la percentuale fu del 74,56.

L'Italia è divisa in cinque circoscrizioni elettorali: Nord Ovest (20 seggi), Nord Est (15), Centro (15), Sud (18), Isole (8). Sono 50.952.719 gli elettori per le europee, di cui 24.744.762 uomini e 26.270.873 donne, che voteranno dalle ore 7 alle 23 in 62.047 sezioni elettorali. Per il rinnovo del Consiglio regionale in Piemonte, sono chiamati alle urne in 3.616.010, di cui 1.749.823 maschi e 1.866.187 femmine in 4.807 sezioni elettorali. Per il rinnovo di sindaci e Consigli comunali dovranno andare a votare 16.053.792 elettori (7.827.734 8 uomini e 8.226.058 donne).

COME SI VOTA PER LE EUROPEE - AL MASSIMO 3 PREFERENZE: l'elettore ha diritto di manifestare il voto di lista tracciando con la matita copiativa un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene. L'elettore può anche esprimere voti di preferenza, fino ad un massimo di tre. Nel caso di più preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso. Viceversa, se si esprimono più preferenze per candidati tutti dello stesso sesso, vengono annullate le preferenze successive alla prima. Una sola preferenza può essere espressa per i candidati compresi nelle liste di minoranze linguistiche. La preferenza deve essere manifestata esclusivamente per candidati compresi nella lista votata. Il voto di preferenza si esprime scrivendo, con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista. In tutti i casi si può anche dare un voto di preferenza ad un solo candidato compreso nella lista provinciale prescelta scrivendo il cognome, oppure il nome cognome, sulla riga tracciata alla destra del simbolo della lista provinciale.

