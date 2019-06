Decreto Salute, Siclari (Fi): "Così non si elimina la 'ndrangheta ma le aziende sane"

“Questo decreto, lo diciamo da tempo, non elimina ‘ndrangheta e tantomeno la politica. Ad essere danneggiate e, in molti casi eliminate, sono le aziende sane che non avranno le possibilità finanziarie di competere con quelle eventualmente infiltrate. Un decreto fatto su misura della politica, per permettere le nomine alla politica. Cotticelli e i commissari chi li hanno nominati? Non rendetevi responsabili del colpo mortale inflitto a un sistema sanitario già devastato".

Lo ha dichiarato il senatore forzista Marco Siclari appellandosi a un Governo che deve garantire il diritto alla salute di tutti i cittadini.

© Riproduzione riservata