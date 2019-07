Soccorsi 140 migranti, Salvini: "Nessun porto se non c'è una redistribuzione in Europa"

Sono a bordo di unità della guardia costiera italiana i migranti soccorsi ieri in due diversi interventi in acque Sar maltesi. I migranti erano su gommoni d’altura e in un caso è stato un peschereccio di Sciacca ad effettuare il primo recupero e poi c'è stato il trasbordo sulla motovedetta della Guardia costiera.

A richiedere il supporto delle unità italiane sono state le stesse autorità maltesi e adesso si attende di avere l’indicazione di un porto di sbarco italiano per questi migranti. In un terzo caso è stata la stessa Malta con la propria Guardia costiera a farsi carico di un altro gruppo di migranti soccorsi in zona Sar e a dirigersi verso un porto dell’isola.

«Ho dato disposizione che non venga assegnato nessun porto prima che ci sia sulla carta una redistribuzione in tutta Europa di tutti i 140 migranti a bordo», ha detto il vicepremier Matteo Salvini a Milano. «Non darò nessun permesso allo sbarco finché dall’Europa non arriverà l’impegno concreto ad accogliere tutti gli immigrati a bordo della nave. Vediamo se alle parole seguiranno dei fatti. Io non mollo».

