Salvini annuncia lo sbarco dei migranti della Gregoretti: andranno in Europa

"Nelle prossime ore darò l'autorizzazione allo sbarco perché abbiamo la certezza che i migranti non saranno a carico dei cittadini italiani".

Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini in diretta Facebook in merito ai migranti a bordo di nave Gregoretti annunciando che "il problema è risolto".

Cinque paesi, "Germania, Francia, Irlanda, Lussemburgo e Portogallo, più alcune strutture dei vescovi italiani - aggiunge - si faranno carico di questi 116 migranti".

"Una soluzione europea è stata trovata per le donne e per gli uomini bloccati sulla nave Gregoretti. Sbarcheranno in Italia, poi verranno accolti in sei Paesi, tra cui la Francia. Il nostro Paese è fedele ai suoi principi: responsabilità, solidarietà e cooperazione europea": lo scrive in un tweet il presidente francese, Emmanuel Macron.

