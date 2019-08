Salvini in console al Papeete beach, drink in mano e Inno di Mameli

Inno di Mameli per Matteo Salvini in console al Papeete Beach. Accompagnato dal patron del disco-bagno di Milano Marittima, Massimo Casanova, neo eurodeputato leghista, il ministro dell'Interno è salito sulla torretta della console e, con cuffie in testa, ha "lanciato" l'inno d'Italia, nel suo penultimo giorno di vacanza con il figlio, prima del comizio che apre la festa leghista della Romagna stasera alle 21.

In costume con il drink in mano, Salvini poi si è fermato in una zona riservata con la famiglia allargata - oggi lo hanno raggiunto anche l'ex compagna e la figlia più piccola - e la "corte" di deputati e dirigenti leghisti.

Oltre a Casanova, il ministro degli Affari europei Lorenzo Fontana, e l'assessore lombardo Stefano Bolognini, da giorni a Milano Marittima, hanno raggiunto il 'capo' i sottosegretari Claudio Durigon, Jacopo Morrone e Lucia Borgonzoni, il vice segretario federale Andrea Crippa, il capogruppo alla Camera Riccardo Molinari, i deputati Barbara Saltamartini e Matteo Bianchi.

© Riproduzione riservata