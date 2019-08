Crisi di governo, il premier Conte si dimette: "L'esperienza di governo finisce qui" - Diretta

La crisi di governo è a una svolta: il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è al Senato per le sue comunicazioni. Poi ci sarà il dibattito sulla crisi. Ecco la diretta:

17,37 - Matteo Salvini «ha avuto paura di venire in commissione» antimafia «perché non ha idea di cosa sia un’azione di contrasto alle mafie». Lo ha detto il presidente della commissione antimafia, Nicola Morra (M5S), in aula al Senato. «Il 7 di agosto - ha poi raccontato Morra - avendo la possibilità di parlare con il ministro degli Interni, gli ho chiesto quando avrebbe avuto intenzione di farsi vedere in Aula. Salvini mi ha toccato con il palmo delle mani e mi ha detto: 'Non ti preoccupare, verrò il più presto possibilè». Visto che poi ha aperto la crisi «mi sono sentito preso per il naso. Un ministro della Repubblica non può prendere per i fondelli l’Aula del Parlamento».

17,20 - «L'uomo forte si è asserragliato nel fortino, patetico». Lo ha detto Pietro Grasso in Aula al Senato riferendosi a Matteo Salvini, che si è accorto che «i pieni poteri li può avere solo al Papeete». Quanto a Giuseppe Conte, Grasso riconosce al premier «la volontà ferma di venire in Aula ad affrontare in maniera trasparente la crisi. Ma non posso nascondere la soddisfazione per la fine del suo governo», ha concluso l’esponente di Leu.

17,05 - «Ma lei in questo ultimo anno a palazzo Chigi dov'era? Sulla luna? Tutto questo è successo nell’ultima settimana? Vuole farci credere che i problemi nel suo governo sono sorti solo nell’ultima settimana?». Lo ha detto la capogruppo di Forza Italia al Senato, Anna Maria Bernini riolgendosi a Giuseppe Conte.

16,50 - «E' del tutto evidente che si è creato il partito di chi ha il terrore del voto». Lo ha detto Ignazio La Russa in Aula al Senato. «O hai mentito prima o menti ora. Raramente ho sentito tante accuse» nei confronti di un proprio ministro, «te ne potevi accorgere prima». Lo ha detto Ignazio La Russa in Aula alal Camera rivolgendosi a Giuseppe Conte.

16,45 - «Le dissociazioni postume di un ministro di cui si è coperto fino ieri ogni scelta atto decreto e comportamento mi sembrano troppo poco. Nella mia esperienza parlamentare difficilmente ho assisto ad un governo di cui io mi sia sentita così estranea. Le due forze che hanno sostenuto ilgoverno hanno agito identicamente e per questo le dico che le dissociazioni postume non sono convincenti e per quello che posso contate penso che tutti dobbiamo batterci contro le politiche che avete perseguito fino a qui, dopo 14 mesi non abbiamo un paese più ricco, giusto o dinamico ma un paeseincattivito e frustrato. Se tutti i governi con una maggioranza parlamentare sono ugualmente legittimi non sono per questo ugualmente accettabili e questa deferenza a Mattarella mi pare voglia dire 'mi pare che abbiamo combinato un pasticcio non

sappiamo come uscirne ci aiuti lei». Un nuovo esecutivo basato sulla retorica anti parlamentare non sia accettabile e nemmeno un governo che volesse attuare la parte 'giallà del programma come se depurato dalla lega fosse condivisibile da chi non lo ha mai fatto quello che è certo è che il governo della demagogia è al capolinea». Lo afferma Emma Bonino in aula al Senato

16,41 - Il premier Giuseppe Conte «è stato ineccepibile» oggi in Aula. «Abbiamo apprezzato le sue parole sullo stile istituzionale. Ma avremmo preferito che le avesse pronunciate prima», ha detto Matteo Renzi al Senato. «Non è un colpo di Stato un nuovo governo ma aprire una crisi è un colpo di sole». Lo ha detto Matteo Renzi in Senato. «Non siamo in spiaggia al Papeete», ha aggiunto rivolgendosi a Salvini.

16,39 - «No si è mai votato in autunno, c'è da evitare l’aumento dell’Iva e serve un governo non perchè noi ci vogliamo tornare ma perchè l’aumento dell’Iva porta crisi dei consumi non è un colpo di Stato cambiare il governo ma un colpo di sole aprire la crisi ora ora, questo è il Parlamento non ilPapeete». Lo afferma il senatore del Pd Matteo Renzi in aula al Senato.

16,33 - «Sarebbe facile assistere allo spettacolo sorridendo ma la situazione impone un surplus di responsabilità. Lei oggi presidente del consiglio si dimette ed il governo che lei ha definito populista ha fallito e tutta l’Ue ci dice che l’esperimento populista funziona in campagna

elettorale ma meno bene quando si tratta di governare». Lo afferma il senatore del Pd Matteo Renzi in aula al Senato.

16,31 - «Voi citate Saviano, noi San Giovanni Paolo II.., lui diceva e scriveva che la fiducia non si ottiene con la sole dichiarazioni o con la forza ma con gesti e fatti concreti se volete completare le riforme noi ci siamo. Se volete governare con Renzi auguri...». Lo afferma il vicepremier, Matteo Salvini, intervenendo nell’Aula del Senato. «Gli italiani votano con la testa e con il cuore. Sono orgoglioso del fatto che credo, non ho chiesto mai per me la protezione, ma la protezione del cuore immacolato di Maria per il popolo italiano la chiedo finchè campo, non me ne vergogno ne sono ultimo e umile testimone. State facendo un torto al buon senso del popolo italiano». Lo ha detto Matteo Salvini, nel dibattito sulla comunicazioni di Giuseppe Conte, replicando alle critiche del presidente del Consiglio sull'esibizione dei simboli religiosi ai suoi comizi.

16,28 - «Omnia vincit amor», l’amore vince sempre». Così Matteo Salvini cita una frase di Publio Virginio Marone nel suo intervento in Aula al Senato. «Avete scelto il bersaglio, eccomi pronto a sacrificarmi, non c'è problema - ha continuato rivolgendosi alle opposizioni - il mio Paese vale più di mille poltrone, non ho paura e non hanno paura gli uomini e le donne della Lega».

16,26 - «Gli italiani non votano in base a un rosario, ma con la testa e con il cuore. La protezione del cuore immacolato di Maria per l’Italia la chiedo finchè campo, non me ne vergogno, anzi sono ultimo e umile testimone». Lo afferma il vicepremier, Matteo Salvini, intervenendo nell’Aula del Senato.

16,18 - La presidente del Senato, Elisabetta Casellati, si corregge e spiega che a Matteo Salvini sono stati concessi 20 minuti per l’intervento in Aula dopo le comunicazioni di Giuseppe Conte. Di fronte alle proteste delle opposizioni, che lamentavano la scadenza dei tempi a disposizione di Salvini, Casellati interviene e puntualizza: «Ho sbagliato io prima, il ministro Salvini può intervenire per 20 minuti dei 40 complessivi concessi alla Lega in conferenza dei capigruppo».

16,16 - «La libertà non consiste nell’avere il padrone giusto ma nel non avere nessun padrone». Lo ha detto Matteo Salvini citando Cicerone. «Non voglio una Italia schiava di nessuno, non voglio catene, non la catena lunga. Siamo il Paese più bello e potenzialmente più ricco del mondo e sono stufo che ogni decisione debba dipendere dalla firma di qualche funzionario europeo, siamo o non siamo liberi?». Lo ha detto

Matteo Salvini al Senato.

16,14 - «Se qualcuno da settimane, se non da mesi, pensava a un cambio di alleanza, molliamo quei rompipalle della Lega e ingoiamo il Pd, non aveva che da dirlo. Noi non abbiamo paura». L’ha detto il vicepremier Matteo Salvini in Aula al Senato.

16,09 - «Il comune edificio europeo sta attraversando una fase critica, non si può rispondere con un europeismo fideistico nè con uno scetticismo disintegratore con un ritorno al concetto della sovranità». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, parlando nell’Aula del Senato. «La nostra linea geopolitica deve rimanere fedele ai pilastri del rapporto transatlantico e dell’appartenenza all’Unione europea», ha spiegato. «L'apporto dell’Italia è stato fondamentale per l’elezione del presidente della Commissione Ue», ha concluso.

15,56 - «Ora il presidente della Repubblica guiderà il Paese in questo passaggio delicato. Colgo l’occasione per ringraziarlo per il sostegno che mi ha dato». Lo afferma il premier Giuseppe Conte nel suo intervento in Senato. «La decisione della Lega che ha presentato la mozione di sfiducia e ne ha chiesto l’ìimmediata calendarizzazione oltreché le dichiarazioni e comportamenti, chiari e univoci, mi impongono di interrompere qui questa esperienza di governo». Lo afferma il premier Giuseppe Conte nelle comunicazioni al Senato.

15,55 - «Alla fine di questo dibattito mi recherò dal Presidente della Repubblica per dimettermi». Lo afferma il premier, Giuseppe Conte, intervenendo nell’Aula del Senato.

15,53 - Tu che «ispiri la tua azione alle concezioni sovraniste, permettimi di richiamare il pensiero di un sovrano illuminato, Federico II di Svevia», per il quale anche il potere del sovrano non si deve levare al di sopra della legge. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte al Senato, rivolgendosi a Matteo Salvini. «Non abbiamo bisogno di persone e uomini con pieni poteri - ha aggiunto - ma che abbiano cultura

istituzionale e senso di responsabilità».

15,46 - «Quando il presidente del consiglio si presenta in aula per rendere una informativa richiesta dal parlamento stesso», come avvenuto per i presunti fondi russi alla Lega, «il rispetto delle istituzioni vorrebbe che si rimanesse in Aula ad ascoltarlo e non c'è ragione che giustifichi l’allontanamento». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte rivolgendosi agli «amici del Movimento Cinque Stelle».

15,43 - «La crisi in atto compromette l'azione di questo governo che qui si arresta». Lo afferma il premier Giuseppe Conte nel suo intervento in Senato. «Questo governo si arresta qui». Lo dice il premier Giuseppe Conte, intervenendo nell’Aula del Senato sulla crisi di governo.

15,41 - «Chi ha compiti di responsabilità dovrebbe evitare di accostare agli slogan politici i simboli religiosi. Sono episodi di incoscienza religiosa che rischiano di offendere il sentimento dei credenti e di oscurare il principio di laicità alla base dello Stato moderno». Lo afferma il premier Giuseppe Conte nel corso delle comunicazioni al Senato.

15,40 - «Se tu avessi mostrato cultura delle regole l’intera azione di governo ne avrebbe tratto giovamento. Ci sono stati molti episodi che riservatamente e pubblicamente ti ho fatto notare, come ad esempio ti avevo detto di indicarmi i delegati della Lega per i lavori per approntare la finanziaria ma ho atteso due mesi». Lo afferma il premier Giuseppe Conte nel suo intervento in Senato.

15,39 - «In coincidenza dei più importanti Consigli europei non sei riuscito a contenere la foga comunicativa creando un controcanto politico che ha generato confusione». Lo afferma il premier, Giuseppe Conte, intervenendo nell’Aula del Senato. «Se avessi accettato di venire qui al Senato per riferire sulla vicenda russa che ogettivamente merita di essere chiarita anche per i riflessi sul piano internazionale...».Lo afferma il premier Giuseppe Conte nel suo intervento in Senato. E il vicepremier Salvini commenta con un gesto eloquente, tirando idealmente una riga nel vuoto con due dita.

15,32 - «Il Paese ha urgente bisogno che siano completate le misure per favorire la crescita economica e gli investimenti. Abbiamo predisposto vari strumenti che con questa incertezza rischia di non essere valorizzati. Caro ministro dell’Interno, promuovendo questa crisi di governo tisei assunto una grande responsabilità di fronte al Paese. Ti ho sentito chiedere «pieni poteri» e invocare le piazze a tuo sostegno, questa tua concezione mi preoccupa». Lo afferma il premier Giuseppe Conte nel corso delle comunicazioni al Senato.

15,31 - «La verità è che all’indomani del voto europeo, Salvini ha posto in essere un 'operazione di distacco e pretesto per lasciare il governo: questa decisionetuttavia ha compromesso lavoro legge di bilancio». Lo afferma il premier, Giuseppe Conte, intervenendo nell’Aula del Senato. Mentre Conte pronunciava queste parole, Salvini, al suo fianco, diceva di no con la testa.

15,30 - Dicendo che è stato il governo dei 'no', «avete offeso la verità dei fatti, avete oscurato le misure per rafforzare la sicurezza dei cittadini, le norme anticorruzione, il codice rosso» e «avete calpestato le misure di protezione sociale che, insieme, abbiamo adottato», come "quota cento e reddito di cittadinanza» oltre alle norme in favore dei risparmiatori truffati dalle banche. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte al Senato.

15,28 - «Amici della Lega, avete tentato di comunicare l’idea del governo dei No e, così, avete macchiato 14 mesi di intensa attività di governo pur di alimentare questa grancassa mediatica. Così, avete offeso non solo il mio impegno personale, e passi, ma anche la costante dedizione deiministri». Lo afferma il premier Giuseppe Conte nel corso delle comunicazioni al Senato. «Avete offuscato la miriade di iniziative come il rilancio per il Sud. Ricordo ad esempio che ora abbiamo un solo piano tariffario per le autostrade, la riforma dello sport, l’assegnazione delle olimpiadi invernali, questo è un governo che ha lavorato intensamente sino all’ultimo giorno altro che governo dei no». Lo afferma il premier Giuseppe Conte nel suo intervento in Senato.

15,26 - «Le scelte compiute in questi giorni dal ministro dell’Interno rilevano scarsa sensibilità istituzionale e grave carenza di cultura costituzionale». Lo afferma il premier Giuseppe Conte nel corso delle comunicazioni al Senato. «Aprire la crisi in pieno agosto per

un’esperienza di governo giudicata limitativa da chi ha rivendicato pieni poteri e la scelta di rinviare fino ad oggi la decisione presa da tempo è un gesto di imprudenza istituzionale irriguardoso per il Parlamento e portando il paese in un vorticosa spirale di incertezza politica e finanziaria». Lo afferma il premier Giuseppe Conte nel suo intervento in Senato.

15,25 - «Questa decisione è stata annunciata subito dopo aver incassato la fiducia sul dl sicurezza bis, con una coincidenza elettorale che suggerisce opportunismopolitico». Lo afferma il premier, Giuseppe Conte, intervenendo nell’Aula del Senato.

15,23 - «Ogni partito è chiamato ad operare una mediazione tra gli interessi di parte e quelli generali, quando ci si concentra solo su interessi di parte non sitradisce solo la nobiltà della politica ma si compromette l'interesse nazionale».Lo afferma il premier Conte. «I comportamenti adottati in questi ultimi giorni dal ministro dell’interno rivelano scarsa responsabilità istituzionale e grave carenza di cultura

costituzionale. Mi assumo la responsabilità di quello che dico». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte al Senato.

15,22 - «Quando si assumono così rilevanti incarichi istituzionali e dando il via del governo del cambiamento si assumo precisi doveri verso i cittadini e verso lo Stato». Lo afferma il premier, Giuseppe Conte, intervenendo nell’Aula del Senato. «Far votare i cittadini è l’essenza della

democrazia, sollecitarli a votare ogni anno è irresponsabile».

15,20 - Il nuovo governo avrebbe difficoltà nel contrastare l’aumento dell’iva e sarebbe esposto agli sbalzi dello spread». Lo afferma il premier Giuseppe Conte nel suo intervento in Senato.

15,19 - «La decisione di innescare la crisi è irresponsabile. Per questa via il ministro dell’interno ha mostrato di seguire interessi personali e di partito». Lo ha detto i premier Giuseppe Conte nelle sue comunicazioni al Senato. «Questa crisi interviene in un momento delicato dell’interlocuzione con le istituzioni Ue. In questi giorni si stanno per concludere le trattativa per i commissari e io mi sono adoperato per garantire all’Italia un ruolo centrale. E’ evidente che l’Italia corre il rischio di partecipare a questa trattativa in condizioni di oggettiva

debolezza». Lo afferma il premier Giuseppe Conte nel corso delle comunicazioni al Senato.

15,18 - «Con i tempi di questa crisi si mette il Paese a rischio di ritrovarsi in esercizio provvisorio. Questo è altamente probabile». Lo afferma il premier, Giuseppe Conte, intervenendo nell’Aula del Senato.

15,17 - Questo passaggio «merita di essere chiarito in un pubblico dibattito che consenta trasparenza e assunzione di responsabilità da parte di tutti i protagonisti della crisi. Io ho garantito che questa sarebbe stata un’esperienza di governo all’insegna della trasparenza e del

cambiamento e non posso permettere che questo passaggio possa consumarsi a mezzo di conciliaboli riservati, comunicazioni rilasciate sui social o per strada». Lo afferma il premier Giuseppe Conte nel corso delle comunicazioni al Senato.

15,15 - «L'8 agosto Salvini ha diramato una nota con cui si diceva che la Lega poneva fine alla sua esperienza e voleva le urne. Ha quindi chiesto la calendarizzazione di comunicazioni. Oggetto grave che comporta conseguenze gravi». Lo afferma il premier, Giuseppe Conte,

intervenendo nell’Aula del Senato.

15,13 - «Ho chiesto di intervenire per riferire sulla crisi di governo innescata dalle dichiarazioni del ministro dell’interno e leader di una delle due forza di maggioranza». Lo afferma il premier Giuseppe Conte nel suo intervento in Senato.

15,12 - Stretta di mano tra il premier Giuseppe Conte e il vicepremier Matteo Salvini in aula al Senato, prima del discorso del presidente del consiglio. Salvini, mentre un lungo applauso dei senatori di M5s ha accolto Conte nell’emiciclo, ha sussurrato alcune parole nell’orecchio del premier.

15,09 - Matteo Salvini entra nell’Aula del Senato e si avvia, tra gli applausi dei senatori leghisti, al banco del governo. Il ministro Alberto Bonisoli si alza e gli lascia il posto. Ma il vicepremier resta in piedi. Alle sue spalle, in piedi tutti gli altri ministri della Lega, appoggiati alla balaustra sotto la presidenza del Senato. Resta seduto solo Lorenzo Fontana. Tra Salvini e Di Maio neanche l’incrocio di uno sguardo.

15,04 - Si aprirà un dibattito che dovrebbe durare 3 ore e 45, dopo le comunicazioni del premier Giuseppe Conte al Senato, che dovrebbe lasciare Palazzo Madama prima di un eventuale voto. È quanto è emerso all’unanimità dalla riunione dei capigruppo al Senato che si è riunita nella sala Pannini e appena conclusa. È stata convocata nei giorni scorsi per definire il 'perimetro' della discussione subito dopo l’informativa di Conte.

14,55 - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è giunto al Senato. Fuori Palazzo Madama un gruppo di militanti della Lega lo ha accolto al grido di «buffone, buffone» e «elezioni subito».

