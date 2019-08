Zingaretti apre al governo giallorosso ma boccia il rimpastone, il M5s punta ancora su Conte: "È lui la soluzione"

«L'Italia non capirebbe un rimpastone del governo caduto». Lo ha detto Nicola Zingaretti in conferenza stampa al Nazareno. «Abbiamo un mandato sancito dalla direzione di dare vita a un governo di svolta e discontinuità per il futuro del Paese. Siamo al lavoro per un patto di governo, non per costruire ultimatum e contrapposizioni».

«Siamo molto preoccupati per la situazione economica e finanziaria - ha aggiunto il leader dei Dem -. Bisognerà lavorare sul rinnovamento per una nuova stagione anche nelle politiche economiche. Siamo pronti già da domani a riunirci» con il M5s «per capire come andare avanti» sui temi di governo, a partire dal tema di come «abbassare tasse a redditi medio bassi».

«Faccio un appello perchè si superino le timidezze e si avvii già da domani un confronto sul merito delle questioni», prosegue Zingaretti in conferenza stampa. Sono «convinto che si troverà una soluzione. Faremo di tutto per cercare una soluzione possibile che ancora non si è determinata», ha aggiunto.

«Noi pensiamo e continuo a pensare che in un governo di svolta la discontinuità debba essere garantita anche da un cambio di persone». All’Italia, spiega Zingaretti, «serve un programma green», con una nuova «serie di investimenti» in particolare nella scuola e nella sanità.

Pronta la replica del Movimento 5 Stelle: «La soluzione è Conte, il taglio dei parlamentari e la convergenza sugli altri 9 punti posti dal vicepremier Luigi Di Maio. Non si può aspettare altro tempo su delle cose semplicemente di buon senso. È assurdo. L’Italia non può aspettare il Pd. Il Paese ha bisogno di correre, non possiamo restare fermi per i dubbi o le strategie di qualcuno», recita una nota ufficiale.

