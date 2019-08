Sanità, Grillo: "In Parlamento subito i lavori per una legge contro le aggressioni ai medici"

“Dobbiamo riprendere subito il lavoro in Parlamento per approvare la legge contro le aggressioni agli operatori della sanità", scrive il ministro Giulia Grillo in un post su Facebook.

"La Sanità non è un campo di battaglia. E questo problema non deve essere sottovalutato perchè la sicurezza nei luoghi di cura riguarda tutti noi - continua - questo malcostume ingiustificabile deve finire".

"Ogni cura inizia dal rapporto di fiducia tra paziente e operatore, un'alleanza che dobbiamo riportare al centro del sistema sanitario". Grillo ricorda poi che "i lavoratori della sanità sono impegnati giorno e notte nell'assistenza di tutti i cittadini, spesso con turni massacranti".

"Servono regole nuove per la sicurezza nelle corsie e negli ambulatori - conclude - facciamo presto per il bene dei nostri lavoratori e dei pazienti. Solidarietà a tutte le vittime. Il Servizio sanitario nazionale siamo noi".

© Riproduzione riservata