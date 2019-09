Grillo al Pd: "Abbiamo un'occasione unica". Zingaretti: "Cambiamo tutto e rispettiamoci"

Beppe Grillo lancia messaggi al Pd, dicendo che "abbiamo un'occasione unica", riferendosi alla trattativa per il governo. E Zingaretti gli risponde: «Caro Beppe Grillo, mai dire mai nella vita. Cambiamo tutto e rispettiamoci gli uni con gli altri».

Grillo come un fiume in piena. Parla, come d’abitudine, di scenari globali, chiede una visione più ampia dell’orizzonte quotidiano. Ragiona di urbanistica, trasporti, tecnologie, ma a un certo punto del video registrato nello studio della sua casa genovese, Beppe Grillo cala la sua 'vis' oratoria nella stretta cronaca e fa esplicitamente riferimento alla trattativa in corso sul governo.

Si rivolge, il garante M5s, al Pd, anzi «alla base, ai ragazzi del Pd», è a loro che ricorda con foga che «abbiamo un’occasione unica» ed è comunque agli atti che il messaggio fuori dai denti è un chiarissimo «voglio che vi sediate a un tavolo, a parlare di queste cose, e invece ci abbrutiamo a parlare di scalette, di controscalette... Il posto, lo dò a chi... i 10 punti, i 20 punti...».

«Basta, basta, io mi rivolgo al Pd, alla base, ai ragazzi del Pd. Sarete contenti, è il vostro momento questo. Il vostro momento. Abbiamo un’occasione unica - scandisce Grillo - non si riproporrà più così. Cerchiamo di compattare i pensieri, di sognare a 10 anni».

«Questa pena che vedo... questa mancanza di umorismo, di divertimento e anche di euforia», esordisce Grillo anche se si intuisce subito dove vada a parare lo sfogo, quando esorta a «sedervi a un tavolo ed essere euforici perchè appartenente a questo momento straordinario di cambiamento».

«Voglio dell’euforia, voglio sentirvi simpatizzanti, voglio che capiate che questa è una nazione straordinaria con della gente meravigliosa, che magari sta lì in un angolo e non è capita», torna a dire dopo un’articolata digressione che va dall’elogio del grafene al riuso dell’acqua di mare, dallo spreco di energia e materie prime al confronto con l’impatto ambientale della produzione della seta. «Invece - annota - facciamo discussioni stupide», e qui uno degli esempi non è da poco, anche per la recente agenda politica, visto che acceanna alla discussione «sul Tav», sistema peraltro superato, assicura, dall’evoluzione del trasporto su gomma.

«Veramente - si domanda - non ci accorgiamo del momento storico straordinario che è questo, che c'è da riprogettare il mondo?».

Grillo ammonisce che «la politica deve scegliere che strada prendere» mentre «ci perdiamo in questa roba qui che non si riesce a capire...». «Basta, sono esausto» e chiude il collegamento ma il messaggio dal suo blog personale è partito.

