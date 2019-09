Governo, la possibile squadra del futuro: tecnici all'Economia e all'Interno

Andrea Orlando fuori, un tecnico, forse di area, all'Economia e all'Interno, un possibile ministero in più per il M5S. Si comincia a delineare la squadra del futuro governo giallo-rosso. Una squadra per la quale gli attori in campo sono tre: Giuseppe Conte, il M5S e il Pd, con la vigilanza del presidente Sergio Mattarella. Vigilanza che si fa attentissima su due caselle chiave come il Mef e il Viminale.

All'economia, complice l'asse Conte-Colle, potrebbe andare un tecnico: nelle short list presentate al presidente incaricato il nome politico è quello di Roberto Gualtieri, europarlamentare Pd, sul fronte tecnico circolano i nomi di Giuseppe Pisauro, Lucrezia Reichlin, Salvatore Rossi,Dario Scannapieco e Fabrizio Pagani.

- Viminale: resta in pole un prefetto come Luciana Lamorgese sebbene nel Pd non si escluda possa andare Dario Franceschini.

- Presidenza del Consiglio: la casella di sottosegretario potrebbe essere occupata da un uomo di fiducia di Conte, come l'attuale segretario generale di Palazzo Chigi Roberto Chieppa. Vincenzo Spadafora potrebbe restare a Palazzo Chigi anche lui come sottosegretario con una delega specifica, così come Riccardo Fraccaro.

- Farnesina: in queste ore, viene fatto con insistenza il nome di Di Maio per gli Esteri.

- Infrastrutture: Stefano Patuanelli.

- Giustizia: Bonafede.

- Istruzione: Nicola Morra o in alternativa Spadafora.

- Ambiente: Sergio Costa potrebbe essere confermato.

- Infrastrutture: se la dovrebbero giocare Paola De Micheli e Stefano Patuanelli.

- Difesa: in pole Lorenzo Guerini.

- Mise: in corsa sempre De Micheli, con Castelli e Buffagni.

- Agricoltura: Anna Ascani in pole.

- Beni Culturali: Dario Franceschini.

- Lavoro: Giuseppe Provenzano ma in campo anche Morra.

- Sanità: conferma di Giulia Grillo o un nome Pd. Tra le donne Dem restano in corsa Debora Serracchiani, Teresa Bellanova e Lia Quartapelle. Mentre un ministero dovrebbe finire a Leu: in pole c'è Vasco Errani.

