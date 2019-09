Vertice tra Berlusconi e Salvini, fronte comune Forza Italia-Lega all'opposizione

Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi e il segretario della Lega Matteo Salvini hanno avuto oggi «un cordiale incontro - fanno sapere da Forza Italia - e hanno concordato di fare fronte comune per una efficace opposizione al nuovo governo».

«Tutto bene. È andato bene, siamo in piena sintonia». Così il leader di Forza Italia ha commentato con i cronisti, mentre saliva in auto, l'incontro avuto nella sua casa milanese. Presente anche la parlamentare di Fi Licia Ronzulli. «Abbiamo parlato un pò di tutto, dell’opposizione, è andato tutto bene», ha aggiunto l’ex premier salendo in macchina dove lo aspettava anche il suo cane barboncino Dudú.

Durante l’incontro, secondo quanto si è appreso in ambienti di Forza Italia, Berlusconi e Salvini hanno parlato di diversi temi: le prossime elezioni regionali, in particolare quella in Umbria, legge elettorale e di una opposizione comune in Parlamento.

Al voto alle prossime regionali, a partire da quelle di Umbria ed Emilia-Romagna, dunque, a quanto si apprende, i due partiti si presenteranno uniti. Nel loro faccia a faccia, nella villa milanese di Berlusconi in via Rovani, il Cavaliere e il segretario della Lega hanno parlato del modo di fare opposizione (insieme con Fratelli d’Italia) in parlamento e anche fuori.

E, in considerazione del primo appuntamento di voto, ovvero le regionali in Umbria, hanno concordato i temi per la campagna elettorale, iniziando anche a discutere delle elezioni successive «convinti - spiegano da Forza Italia - che quel risultato non potrà non avere conseguenze sul governo».

Salvini e Berlusconi hanno affrontato anche il tema della legge elettorale che deve favorire accordi di programma prima del voto e deve consentire ai cittadini di scegliere prima delle elezioni da chi essere governati. Secondo quanto si apprende, il segretario della Lega ha invitato Forza Italia a unirsi alla manifestazione organizzata dalla Lega a Roma il 19 ottobre.

