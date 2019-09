Elezioni regionali, Di Maio: "Alleanza col Pd non è all'ordine del giorno"

«La parola alleanza con Pd a livello regionale non è all’ordine del giorno». Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e leader del M5s, Luigi Di Maio, a margine del suo intervento alla Scuola Open di Rousseau.

«Io credo che questo esperimento che stiamo portando avanti a livello nazionale per il governo è entusiasmante. Ed è entusiasmante non perchè M5s e Pd si sono messi insieme ma perchè abbiamo scritto nel programma di governo una cosa importante - ha spiegato Di Maio - che vogliamo creare un Paese che tra circa cinque anni spegnerà tutte le centrali a carbone, che farà una legge che bloccherà le trivellazioni petrolifere in mare e a terra. Un Paese - l’Italia - che avvierà una rivoluzione ecologica che ci porterà ad essere Paese 100% rinnovabile. Questo è il motivo per cui io sono veramente contento del lavoro che faremo nei prossimi mesi».

