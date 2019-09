Il ministro Provenzano: stop alla fuga di giovani dal Sud, 15 miliardi per la scuola

Nel programma del governo per il Mezzogiorno si punta a fermare la fuga dei giovani e c'è un piano di investimenti per la scuola da 15 miliardi. Lo annuncia il ministro per il Sud e la coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, intervistato da alcuni quotidiani.

"Dopo un anno e mezzo il cui il Paese ha parlato solo di immigrazione io voglio parlare dell'emigrazione. Mezzo milione di giovani sono andati via ma noi abbiamo parlato di qualche decina di poveri naufraghi sulle navi. È stato un impazzimento generale", dice Provenzano.

La prima cosa da cui vuole partire è la scuola che "deve tornare a essere luogo di emancipazione, mentre spesso oggi riproduce le disuguaglianze sociali". "Dobbiamo aprire le scuole tutto il giorno, non solo ai bambini ma anche ai genitori - continua Provenzano - E investire sugli asili nido riducendo le rette per le famiglie a basso reddito e allargando l'offerta al Sud, anche per liberare il potenziale delle donne. Metto a disposizione 15 miliardi di euro dei fondi di coesione. Invito tutti a fare progetti".

Proprio sui fondi europei il ministro dice poi: "Sono molto preoccupato per il grado di assorbimento dei fondi europei e una delle mie priorità sarà quella di mettere al sicuro le risorse dell'attuale ciclo perché ne sono state spese finora troppo poche e rischiamo il loro disimpegno da parte dell'Ue".

© Riproduzione riservata