Renzi lancia il suo nuovo progetto a Porta a Porta: "Si chiama Italia Viva"

«Il nome della nostra nuova sfida si chiama Italia Viva». Lo ha detto Matteo Renzi arrivando a Porta a Porta.

Il tema è non fare una cosa politichese, antipatica, noiosa, vogliamo parlare a quella gente che ha voglia di tornare a credere nella politica".

"Io voglio molto bene al popolo del Pd - ha aggiunto Renzi -. Per sette anni ho cercato disperatamente giorno dopo giorno, di dedicare loro la mia esperienza politica. Dopo di che i litigi, le polemiche, le divisioni erano la quotidianità".

«I parlamentari li ho lasciati tutti a Zingaretti. Basta con questa cosa che se faccio una cosa io c'è sempre un retropensiero». A chi gli ha ricordato che controllava i gruppi, Renzi ha risposto: «E' una balla».

«È stato un sacrificio personale, la sera prima dell’intervista non ho dormito». «Ci sarà un sottosegretario, non due» in Italia Viva. «Ci saranno 25 deputati e 15 senatori», ha aggiunto.

