Conte si concede "un vero hamburger americano a Manhattan": la foto su Instagram fa il boom

"Dopo un’intensa giornata di lavoro alle Nazioni Unite, qui a New York, un vero hamburger americano nel cuore di Manhattan": così il premier Giuseppe Conte in un post pubblicato su Instagram che lo ritrae in maniche di camicia mentre assapora un panino con i grattacieli della Grande Mela sullo sfondo.

E la foto fa subito il boom di like sul social network.

Poco prima il presidente del Consiglio aveva partecipato a un ricevimento con esponenti della comunità italiana a New York organizzato nella residenza dell’ambasciatrice italiana all’Onu Mariangela Zappia.

