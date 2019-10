Regionali in Calabria, Salvini: "Saranno un test per il governo"

Le regionali in Calabria e in Umbria «saranno anche un test sul gradimento di questo governo». E’ quanto sostiene Matteo Salvini, che, intervistato da 'Radio Radio', si è detto convinto della vittoria della Lega in Umbria.

«Con Berlusconi patti chiari e amicizia lunga». Così Matteo Salvini ha risposto a una domanda dei giornalisti su Silvio Berlusconi, dopo la telefonata del leader di Forza Italia e le discussioni sul nome del candidato di centrodestra alle elezioni in Calabria. Il segretario del Carroccio, a Spoleto per una visita al carcere ha affermato che i suoi rapporti con Berlusconi «sono calcisticamente buoni, politicamente governiamo tante regioni. Dal 28 ottobre anche l’Umbria».

© Riproduzione riservata