«A 10 anni dalla morte di Stefano Cucchi. Un pensiero di gratitudine a Ilaria, Fabio e tutta la famiglia Cucchi per la serietà e il coraggio.

Per la ricerca di giustizia senza vendetta. Per lo Stato, quindi per tutti noi».

Così su Twitter l’ex segretario del Partito Democratico Maurizio Martina.

