Regionali, Salvini: "Dopo l'Umbria tocca all'Emilia e poi liberiamo la Calabria"

«Dall’Umbria è ripartita l’Italia dell’orgoglio e della dignità e del sorriso. Adesso è la volta dell’Emilia Romagna. La gente ha la possibilità di scegliere: aprire la porta al merito, e non agli amici degli amici. È quello che offriamo a emiliani e romagnoli. Aprire le porte dell’Emilia romagna al merito, una regione aperta a tutti».

Lo ha detto Matteo Salvini in diretta facebook. Quanto alle forze di maggioranza, «fate ridere, il giudizio degli italiani arriverà e sarà implacabile. Vi aspetto il 14 novembre a Bologna e poi si libera anche la Calabria», ha aggiunto.

«Penso al cuore immacolato di Maria, anche se qualche vescovone si offende. Io non chiedo protezione per me ma per l’Italia e le famiglie italiane». Così Salvini ha chiuso la diretta.

