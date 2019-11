Renzi attacca, Pd e M5S blindano Conte: o lui o voto

Nel giorno in cui la legge di bilancio riceve la bollinatura della Ragioneria dello Stato e sale al Quirinale per poi approdare alle Camere, volano gli stracci in maggioranza. Non solo sulle misure della manovra, da ultime la plastic tax e le tasse sulle auto aziendali, ma intorno alla figura del premier Giuseppe Conte. «La legislatura arriverà a scadenza naturale» con Conte o senza, «dipende da come funziona il governo» è la frase, sibillina, di Matteo Renzi che fa inferocire M5S e Pd, che blindano il premier e avvertono l’ex premier: o avanti con Conte bis o si va al voto. Il leader di Iv contrattacca: l’"autogol» al governo e un «regalo» a Salvini li fanno chi mette le tasse, non chi vuole toglierle.

Dalla prossima settimana, con l’approdo della manovra al Senato, sarà battaglia di emendamenti. A voler cambiare il provvedimento non ci sarà, però, solo l’opposizione. Italia Viva annuncia modifiche, tentando la battaglia per abolire quota 100 e per eliminare le «microtasse», dalla sugar alla plastic tax, una «mazzata» alla classe media, picchia Renzi. Distinguo e critiche che fanno infuriare gli alleati della maggioranza. "Tutte le scelte della legge di bilancio, comprese le più contestate, sono state condivise da tutta la maggioranza», è l'appello del viceministro dem all’Economia Antonio Misiani, che ricorda come in consiglio dei ministri c'era unanimità sulle scelte.

Molto meno diplomatica la reazione degli ex renziani rimasti nel Pd: «Che senso ha lanciare petizioni contro misure decise a tavolo comune, invece di migliorarle insieme? Italia Viva partito di lotta e di governo, stile Turigliatto?», attacca Andrea Romano. E il vicesegretario dem Andrea Orlando vede nell’attacco alle misure green la difesa di «interessi consolidati» con «qualche esponente politico pronto a difenderli anche con l’uso di una propaganda distorta e fake news». Ma è il passaggio dell’intervista di Renzi sulla permanenza del premier Conte ad alimentare sospetti e altolà da parte di M5S e Pd mentre tace il presidente del consiglio.

«Lo vogliamo dire chiaramente: non esiste futuro per questa legislatura se qualcuno prova a mettere in discussione Conte con giochini di palazzo» è la reazione di M5S, affidata al blog, ma che interpreta il pensiero di Luigi Di Maio. Stesso avvertimento anche dal capodelegazione Pd al governo Dario Franceschini. "Repetita iuvant: il Governo Conte è l’ultimo di questa legislatura. Chi lo indebolisce con fibrillazioni, allusioni, retroscena di palazzo, fa il gioco della destra», sostiene il ministro della Cultura. Ed è l’accusa di favorire il centrodestra a scatenare la controreazione del leader Iv, senza però tornare sulla messa in dubbio di Conte.

«Noi continueremo a batterci in Parlamento - sostiene Renzi, aggiungendo di avere coperture alternative - per migliorare ancora i provvedimenti che feriscono la competitività delle imprese. I populisti parlano con gli slogan, i politici fanno proposte concrete». Insomma, l’aria che tira in maggioranza è tutt'altro che buona ancor prima della battaglia parlamentare. A chiedere modifiche c'è anche chi sentirà le ripercussioni degli effetti della manovra sulla campagna elettorale.

Il governatore emiliano Stefano Bonaccini non condivide la misura sulle auto aziendali e rende noto di aver interessato il governo anche sulla plastic tax «affinché le misure non danneggino un settore così importante in Emilia-Romagna». Ed è proprio con l’obiettivo di espugnare la regione rossa che Matteo Salvini mette all’indice le stesse misure. «L'ultimo zuccherificio italiano è a Bologna e questi cretini al governo cosa tassano? Le bevande zuccherate. Così chiude anche l’ultimo zuccherificio», attacca il leader leghista.

