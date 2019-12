Calabria, la leader regionale delle Sardine: "Non mi candiderò con nessuno"

"Non mi candiderò a supporto di nessuno". Lo scrive, in un post su Facebook, la referente regionale del movimento delle "Sardine", Jasmine Cristallo. Nel post la Cristallo sostiene che "è necessario chiarire una volta per tutte, a beneficio dei detrattori seriali che in queste ore mi stanno dipingendo come gregaria di questo o di quel candidato che non sono stata, non sono e mai sarò al servizio diretto o indiretto di alcun candidato oggi in campo per il rinnovo del consiglio regionale della Calabria e non mi candiderò a supporto di nessuno".

La referente regionale del movimento delle "Sardine" poi aggiunge: "Ho appena appreso che nei prossimi giorni saranno in Calabria Salvini e Meloni. La Regione è già data per vinta! Avverto uno smisurato senso di impotenza che mi mortifica e mi ferisce.

"Continuerò' a ripetere - conclude Jasmine Cristallo - che questa frammentazione è tragicamente irresponsabile. Rimane un profondo senso di tristezza per il vuoto di una rappresentanza degna, ma nessuna rassegnazione: esiste una Calabria che non vuole legarsi davvero ed e' per quella Calabria che val la pena di non arrendersi".

