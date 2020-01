Caso Gregoretti, via libera dalla Giunta del Senato al processo contro Salvini

La Giunta per le immunità del Senato ha respinto la relazione del presidente Maurizio Gasparri dando un sostanziale parere favorevole al processo a Matteo Salvini per la vicenda della nave Gregoretti.

Contro il 'no' al processo decisivo il voto, come annunciato, dei cinque componenti leghisti dell’organismo, mentre gli esponenti della maggioranza non hanno partecipato alla riunione definita «illegittima».

I componenti di FI e FdI hanno votato a favore della relazione Gasparri, e, da regolamento del Senato, passa il voto contrario alla relazione.

