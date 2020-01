Di Maio si dimette da capo politico del M5s, le sue funzioni passano al siciliano Crimi

"Per stare al governo serve essere presenti sul territorio in maniera organizzata: ci ho lavorato un anno e ho portato a termine il mio compito. Ora inizia il percorso verso gli Stati generali". Lo dice il capo M5s Luigi Di Maio parlando al Tempio di Adriano.

"È giunto il momento di rifondarsi: oggi si chiude un'era. Ed è per l'importanza di questo momento che ho iniziato a scrivere questo documento un mese fa".

"Oggi - ha detto Emilio Carelli aprendo i lavori - ascolteremo le parole importanti che ci dirà Luigi Di Maio. Non so se queste parole saranno un passo di lato o indietro, quello che so è che a nome di tutti dobbiamo pronunciare una parola di ringraziamento per Luigi Di Maio. Così Emilio Carelli introducendo la presentazione dei facilitatori M5s. "Per il governo non cambierà nulla. Anzi, il cronoprogramma andrà avanti" aggiunge.

«Le mie funzioni passano a Vito Crimi che è il rappresentate anziano del Comitato di garanzia, che ringrazio». Così Luigi Di Maio parlando al M5s dal tempio di Adriano. Crimi, nato e cresciuto a Palermo, ha ricoperto diversi ruoli nel M5s e nel governo: è stato presidente del gruppo parlamentare del M5s, sottosegretario alla Presidenza e ora è viceministro all'Interno.

© Riproduzione riservata