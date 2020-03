Coronavirus, il governo valuta la chiusura di tutte le scuole in Italia

Il governo sta valutando la chiusura di tutte le scuole per gli effetti del coronavirus. Lo confermano fonti ministeriali chiarendo che ancora «nessuna decisione è stata presa al riguardo». L’ipotesi della chiusura delle scuole in tutta Italia è, a quanto si apprende da fonti di governo, uno dei temi chiave sul tavolo della riunione tra il premier Giuseppe Conte e i ministri a Palazzo Chigi in corso questa mattina.

L’ipotesi, spiega una fonte di governo, è al centro del dibattito del governo «da diverse ore e non solo da stamattina». Ma, si spiega, «nessuna decisione è stata presa» né sull'effettiva chiusura delle scuole né sul giorno a partire dal quale la misura potrebbe essere resa attuativa.

La linea, stando a quanto trapela anche dalle riunioni che si sono tenute ieri tra il premier, i capi delegazione della maggioranza e i capigruppo dei partiti, è quella di puntare alla gestione dell’emergenza sanitaria e solo in un secondo momento concentrarsi sul rilancio delle misure economiche.

Ieri soprattutto i partiti dell’opposizione hanno chiesto misure straordinarie per supportare le imprese in difficoltà, non solo quelle della zona rossa, ma - è stato sottolineato dai membri del governo - la priorità è ora quella di fermare la diffusione del virus. Anche per questo motivo all’incontro non era presente il ministro dell’Economia Gualtieri.

