"Questo è il momento di compiere un passo in più, quello più importante. Ora disponiamo anche la chiusura di tutte le attività commerciali, di vendita al dettaglio, ad eccezione di quelle dei beni di prima necessità e delle farmacie. Chiudiamo i negozi". Lo annuncia il premier Giuseppe Conte.Chiudono negozi, bar, pub, ristoranti. Resta consentita la consegna a domicilio.

Il videomessaggio integrale:



"Restano garantiti i servizi pubblici essenziali tra cui i trasporti e i servizi di pubblica utilità". Le fabbriche resteranno aperte ma con misure di sicurezza. Chiudono parrucchieri, centri estetici e servizi di mensa.

Domenico Arcuri sarà il nuovo commissario delegato, con ampi poteri di deroga. "Nominerò - ha detto Conte - un commissario che avrà ampi poteri di deroga e lavorerà per rafforzare la distribuzione" di strumenti sanitari. "Potrà impiantare nuovi stabilimenti. La persona sarà il dottor Domenico Arcuri".

Chiudono i servizi di mensa che non garantiscono la distanza di un metro di sicurezza. Restano chiusi i reparti aziendali non indispensabili per la produzione: le industrie e fabbriche potranno continuare a svolgere le proprie attività produttive a condizione che assumano misure di sicurezza adeguate ad evitare il contagio. Si incentiva la regolazione di turni di lavoro, ferie anticipate, chiusura dei reparti non indispensabili.

Edicole e stampatori resteranno aperti. Anche i tabaccai restano aperti.

© Riproduzione riservata