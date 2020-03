Coronavirus, chiudono tutte le attività tranne quelle "strategiche". Conte: invito tutti alla calma

Chiudono fino al 3 aprile tutte le attività commerciali e professionali. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso di una conferenza stampa trasmessa in diretta e sui social.

Un discorso a "cuore aperto" durante il quale il premier ha anche ringraziato medici, infermieri e chiunque in questi giorni compie "un atto di amore nei confronti dell'Italia".

Quelle messe in atto sono "misure severe, ne sono consapevole, ma non abbiamo alternative. In questo momento dobbiamo resistere, perché solo così riusciamo a tutelare noi stessi - ha aggiunto - che richiederanno tempo per far vedere i loro effetti".

E ancora: "È la crisi più difficile che il Paese sta vivendo dal secondo dopoguerra. la morte di tanti concittadini è un dolore che ogni giorno si rinnova".

Resteranno aperti supermercati, negozi di generi alimentari, farmacie, parafarmacie, banche e uffici postali. A tal proposito il presidente del consiglio ha rassicurato: "Invito tutti a mantenere la massima calma".

"Rallentiamo il motore produttivo del Paese ma non lo fermiamo. Non è una decisione facile, ma si rende necessaria oggi per poter contenere quanto più possibile la diffusione dell'epidemia. Lo Stato c'è, il governo interverrà con misure straordinarie che ci consentiranno di rialzare la testa".

IN AGGIORNAMENTO

