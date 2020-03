Coronavirus, Zingaretti è guarito: "Negativo a due tamponi, ce l'ho fatta"

"Ciao a tutte e a tutti! Dopo 23 giorni di isolamento domiciliare sono risultato negativo ai due tamponi consecutivi". Lo annuncia su Facebook il segretario del Pd e Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

"Ho passato delle brutte giornate ma sono guarito, ce l'ho fatta. Prima di tutto grazie a tutti gli operatori della sanità, a chi mi è stato vicino in questi giorni a cominciare dalla mia famiglia. Il mio primo pensiero va ai deceduti, a coloro che non ce l'hanno fatta e alle loro famiglie che stanno soffrendo in questo momento drammatico e ovviamente a tutti coloro che sono in cura", aggiunge Zingaretti.

