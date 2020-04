Emergenza Coronavirus, Lamorgese: "Spero che per l'estate potremo andare in vacanza"

"Ci vuole tempo, cautela, bisogna capire che questo è il momento più delicato e bisogna fare ancora più attenzione ai propri comportamenti. Dopo Pasqua, entro aprile, vedremo i dati come andranno e verranno prese decisioni. Spero che per l'estate potremo andare in vacanza". Lo ha detto la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese al programma 'Di Martedì' su La 7.

La situazione dei contagi, ha osservato Lamorgese, "è abbastanza stabile rispetto ai giorni scorsi e ciò fa ben sperare per i prossimi giorni. Il virus si sta estendendo a macchia di leopardo, per fortuna ancora al Sud non ci sono numeri elevatissimi, seguiamo con grande attenzione e cerchiamo di avere la situazione sotto controllo".

Di certo questa emergenza, ha aggiunto, "lascerà qualcosa in ciascuno di noi. Dobbiamo cambiare stile di vita, solo così non ci ricadremo".

"Gli italiani - ha aggiunto la ministra - si sono comportati in maniera esemplare, hanno fatto notevolissimi sacrifici non uscendo di casa, però hanno compreso che questo è l'unico modo per far fronte ad una situazione difficile per tutto i Paese e sono stati attenti a seguire le prescrizioni date dal Governo".

