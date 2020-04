Coronavirus, Magorno (IV): "Servono 5 miliardi per i Comuni"

Il Senatore IV e Sindaco di Diamante, Ernesto Magorno, chiede al Governo nuove risorse per le amministrazioni locali: "Il fondo di 3 miliardi dedicato ai Comuni rappresenta, senza dubbio, un primo passo del governo. Ha ragione, però, il Presidente Anci, Decaro: la somma messa a disposizione non è sufficiente per garantire il corretto funzionamento dei Comuni che, dall’inizio dell’emergenza #Coronavirus, hanno avuto perdite consistenti".

"C’è una sola via da perseguire: un Cura Comuni che possa soddisfare totalmente le richieste dei Sindaci a partire dall’incremento del fondo che deve passare da 3 a 5 miliardi. I Sindaci rappresentano il principale punto di riferimento per i cittadini, il Governo non può dimenticare quanto fatto in queste settimane".

© Riproduzione riservata