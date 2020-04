"La Lombardia ha salvato il Sud dal contagio del coronavirus", l'attacco di Gallera

La Lombardia ha salvato il Sud nell'emergenza coronavirus. Ad affermarlo, in un'intervista a Libero, è l'assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera: "Se noi non ci fossimo opposti con rigidità al governo, il Sud il 7 marzo non sarebbe stato chiuso. Invece abbiamo sbattuto i pugni sul tavolo chiedendo misure restrittive. Grazie a questo, le altre regioni ci hanno seguito e abbiamo ridotto il contagio. Ora tutto deve ripartire, ma nella garanzia della massima sicurezza sanitaria".

Gallera nell'intervista a Libero ha replicato a chi vuole il commissariamento della sua Regione: "Siamo alla totale deformazione della realtà. Non si può paragonare la Lombardia ad altre regioni, dove non ci sono stati focolai come i nostri".

"Le misure che abbiamo previsto - ha continuato Gallera - hanno prodotto un grande risultato. Noi avevamo di fronte proiezioni agghiaccianti fatte dai nostri analisti, per questo abbiamo messo in campo misure di contenimento per evitare di avere centinaia di migliaia di contagiati in più. Senza le misure adottate grazie alle nostre insistenze sarebbe stato un disastro".

E non risparmia attacchi ai sindaci: "Abbiamo bisogno dei sindaci in questo momento, ma da qualche settimana quelli di centrosinistra sono diventati il braccio armato di un attacco alla Regione. Speriamo che la cosa finisca".

