Fase 2, Conte categorico: non ci sono le condizioni per tornare alla normalità

«Tutti speravano di tornare presto alla normalità ma non ci sono le condizioni per tornare alla normalità, ce lo dobbiamo dire in modo chiaro e forte»: è quanto ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Milano.

Conte è arrivato in Prefettura a Milano per un vertice con il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il sindaco Giuseppe Sala, giunto alla guida di una smart. Ad accoglierli il padrone di casa, il prefetto Renato Saccone. È la prima visita del premier da quando è scoppiata la pandemia.

Al termine della riunione, il premier dovrebbe andare anche a Bergamo, dove incontrerà il sindaco Giorgio Gori e il prefetto Enrico Ricci, per poi spostarsi a Brescia, attorno alle 22.30, dove è previsto un incontro con il sindaco Emilio Del Bono e il prefetto Attilio Visconti.

«Stiamo facendo tanti sacrifici, non è questo il momento di mollare, di un liberi tutti. Questo governo non cerca consenso, vuole fare le cose giuste anche se ciò potrebbe scontentare i cittadini - dice Conte -. Abbiamo introdotto qualche allentamento ma è chiaro che non possiamo mollare in questa fase».

«Con queste nuove misure noi manderemo al lavoro altri 4,5 milioni di lavoratori - prosegue - Un flusso significativo di persone che sicuramente creerà nuove occasioni di contagio». «Sono misure studiate per alleviare le sofferenze anche psicologiche che tutti stiamo affrontando ma questo non significa che noi buttiamo a mare tutti i sacrifici fin qui fatti».

«Lo preciseremo nelle faq, ma non significa che si può andare a casa di amici, a fare delle feste. Si andranno a trovare persone con cui ci sono rapporti di parentela o stabili relazioni affettive»: così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Milano, dove ha ricordato che «un quarto dei contagiati è negli appartamenti».

Sulle messe: «Lavoreremo per definire un protocollo di massima sicurezza per garantire a tutti i fedeli di partecipare alle celebrazioni liturgiche, contiamo di definire questo protocollo in pieno spirito di collaborazione con la Cei».

«Stiamo studiano un piano per l'infanzia in cui cerchiamo di affrontare anche il tema dei centri estivi. Lavoriamo ad ulteriori misure oltre a quelle messe in campo (bonus babysitter e congedo straordinario, ndr)», spiega Conte.

