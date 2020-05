Negozi, turisti stranieri e spiagge: il calendario della fase 2

La Fase 2 porterà l'Italia verso una graduale riapertura di negozi, luoghi pubblici e spazi ludici e di divertimento dopo l'emergenza coronavirus e il lungo lockdwon. Il premier Giuseppe Conte ha illustrato le tappe che porteranno a riaprire tutto, secondo date prestabilite.

18 maggio - Da lunedì sarà possibile circolare liberamente all’interno della propria regione, eccetto ovviamente le persone in quarantena. Sarà possibile visitare anche gli amici e non solo i congiunti. Riaprono bar, ristoranti, negozi, mercati, fiere, barbieri, parrucchieri.

25 maggio - Riapertura di palestre e piscine

3 giugno - "Da una regione all’altra ci si può spostare per i motivi già noti e saranno limitati fino al 3 giugno. In prossimità di questa scadenza valuteremo e se i dati saranno incoraggianti si potrà tornare a muoversi in tutta Italia senza limitazioni. Sempre dal 3 giugno sarà possibile spostarsi all’interno degli Stati Ue senza obbligo di quarantena per chi arriva dall’Italia". Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, in conferenza stampa.

15 giugno - Potranno riaprire i cinema e i teatri. Lo ha annunciato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte spiegando i termini del DL e del dpcm sulle riaperture. Cinema e teatri dunque potranno riaprire, come chiesto dalle associazioni di categoria al Ministero dei Beni culturali, e le singole regioni potranno anticipare o posticipare la data di riapertura in base alle valutazioni sui dati epidemiologici dei loro territori.

Per il calcio e gli altri campionati non ci sono per ora date prefissate di ripartenza. Gli atleti possono però allenarsi.

