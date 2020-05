Fondi europei, Provenzano: "A fine 2019 livello spesa programmi al 28,5%"

"Sono oltre 53 miliardi l'intero complesso di fondi strutturali, due terzi dei quali per il Sud. Al 31 dicembre 2019 la certificazione di tutte le spese sostenute di tutti i programmi sono pari a 15,2 miliardi di euro, il livello di spesa complessiva e' pari al 28,5% come sintesi del 26% del Sud e del 32% del Nord". Lo ha affermato il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano in audizione al Senato parlando dell'utilizzo dei fondi europei. Si e' registrato "un ritardo in Abruzzo dove il livello dei pagamenti e' solo al 24% e la Calabria al 25%" per quanto riguarda il fondo di sviluppo regionale.

