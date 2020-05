Open Arms, al Senato arriva il no al processo per Salvini

Con 13 sì a favore della relazione del presidente della giunta Maurizio Gasparri, 7 no e 3 senatori che non hanno partecipato al voto la Giunta per le immunità del Senato ha respinto la richiesta di autorizzazione a procedere per l’ex ministro Matteo Salvini sul caso Open Arms.

I 13 voti favorevoli alla relazione del presidente della Giunta per le autorizzazioni del Senato, Maurizio Gasparri, che respinge la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell’ex ministro Matteo Salvini contano, oltre ai 5 della Lega, i 4 di Fi, uno di Fdi e uno delle Autonomie, anche quello del senatore ex M5s Mario Michele Giarrusso e quello della senatrice M5S Alessandra Riccardi.

«La giunta del Senato ha votato, stabilendo che Salvini ha fatto il suo dovere, ha agito per interesse pubblico e non privato». Lo afferma Matteo Salvini leader della Lega in diretta Facebook.

