Classifica dei governatori: Santelli quarta in Italia, Musumeci dodicesimo

Sono quattro esponenti del centrodestra i presidenti di Regione più popolari in Italia, secondo il Governance Poll 2020 del Sole 24 Ore, un’indagine sul livello di gradimento dei presidenti delle 18 Regioni a elezione diretta.

Subito dopo Zaia, con il 70% delle preferenze, si piazzano Massimiliano Fedriga (Friuli V.G., Lega, 59,8%), Donatella Tesei (Umbria, Lega, 57,5%) e Jole Santelli (Calabria, Forza Italia, 57,5%). Al quinto posto, con consensi in crescita rispetto al giorno delle elezioni (dal 51,4 al 54%), si classifica il primo governatore del centrosinistra, quello dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Il progresso più significativo è quello di Giovanni Toti in Liguria (dal 34,4% al 48%), mentre gli arretramenti più vistosi sono accusati da Michele Emiliano in Puglia (dal 47,1 al 40%) e Attilio Fontana in Lombardia (da 49,7 a 45,3%). All’ultimo posto nel Governance Poll delle Regioni c'è il governatore del Lazio e segretario nazionale del Pd, Nicola Zingaretti, la cui performance è praticamente allineata al risultato - poco più del 30%, il più basso tra i governatori - ottenuto il giorno delle elezioni.

Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci si attesta al 12° posto aumentando del 6% il consenso ottenuto in occasione delle regionali del 2017 (dal 39,8%, al 45,8%). Musumeci cresce di 13,3 punti rispetto all’anno scorso, è il terzo presidente per aumento del consenso rispetto al giorno delle elezioni.

© Riproduzione riservata