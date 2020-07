Sì al trolley in aereo e mascherine sempre obbligatorie al chiuso, le novità del Dpcm in arrivo

Proroga del Dpcm precedente con l'inserimento delle ultime ordinanze e quindi con la conferma di quanto deciso in termini di divieti di ingresso e quarantena. Secondo quanto si apprende, sarà presentato così oggi alle Camere dal ministro Speranza il provvedimento che proroga le misure in scadenza per far fronte all’emergenza Coronavirus.

Sia al Senato - dove comincerà nel pomeriggio la presentazione delle misure che il Governo intende adottare- che alla Camera dove si trasferirà in serata - il ministro, prima della proroga del Dpcm, ascolterà gli interventi di indirizzo dei parlamentari.

Ci saranno però alcune novità, la più importante riguarda chi viaggia in aereo: da domani ci si potrà imbarcare con il bagaglio a mano. Il divieto imposto il 26 giugno scorso per trolley e borsoni da sistemare sulle cappelliere, sarà eliminato. Sui treni invece, se le poltrone sono in verticale e si può contare sul sistema di aerazione “rinnovata”, la distanza tra i passeggeri potrà essere inferiore al metro.

In tutta Italia rimane l’obbligo di indossare la mascherina negli uffici pubblici, nei negozi, nei bar e nei ristoranti quando non si è seduti al tavolo. Obbligatorio anche per chi entra in palestra, va dal parrucchiere o nei centri estetici, al cinema o a teatro e nei musei.

Come anticipato ancora niente da fare per discoteche al chiuso, sagre, fiere ed eventi pubblici. I numeri dei nuovi contagi infatti non forniscono, secondo il ministro Speranza, garanzia sufficiente. Nelle regioni dove l’indice Rt, che indica la trasmissibilità del coronavirus, è ampiamente sotto lo zero i governatori potranno autorizzare le riaperture «assumendosi la responsabilità della scelta».

